Alphabet streicht 12.000 Stellen

Kürzung der Belegschaft: Die Muttergesellschaft von Google, Alphabet, will etwa 12.000 Stellen abbauen, wie Firmenchef Sundar Pichai in einem Blogbeitrag ankündigt.

Wir haben beschlossen, unsere Belegschaft um etwa 12.000 Stellen zu reduzieren. Sundar Pichai, CEO von Google und Alphabet

Und weiter schreibt Pichai: Man habe bereits eine separate E-Mail an die betroffenen Mitarbeiter in den USA versendet. In anderen Ländern werde es aufgrund lokaler Gesetze etwas länger dauern.

12.000 Jobs weniger: Das wären knapp 6 % der rund 187.000 Arbeitsplätze bei Alphabet. Neben Google gehört auch die Videoplattform YouTube zum Technologieriesen, zudem bietet der US-Konzern auch das Smartphone-Betriebssystem Android an.