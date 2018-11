Google kündigt Update für News-Suche an

Nachdem sich einige Google-News-Publisher in den vergangenen Wochen darüber beschwerten, dass ihre Meldungen nicht mehr in der News-Suche gelistet werden, hat der Internet-Gigant reagiert. „Wir arbeiten an einem Update, das helfen soll, einige der Probleme zu lösen, die Publisher bei der Suche nach Websites oder bestimmten Artikeln in Google News angesprochen haben. Wir gehen davon aus, dass dies in den nächsten Wochen fertig sein“, schreibt Google-Mitarbeiterin Lisa Wang Anfang November im Hilfe-Forum.

Hunderte von kleinen Web- sowie Nischen-Publishern dürfen nun gespannt sein, ob Google News mit dem angekündigten Update „der große Wurf gelingt“ und mehr Sichtbarkeit für diese Webseitenbetreiber schafft. Diese müssen sich schon seit jeher mehr Mühe als die großen Portalbetreiber geben, um in Google News aufgenommen zu werden. Um mit einem Artikel ein gutes Ranking in Google News erzielen zu können, gilt das Gleiche: Selbst umfangreiche und gut recherchierte Artikel kleiner Webseiten verlieren in der Regel gegen Kurzmeldungen und automatisch erstellte Seiten der großen Portale.

Dieser Trend ist jedoch nicht nur in den Google News zu beobachten, sondern auch und vor allem in der „organischen“ Websuche: Die Suchergebnisseiten werden dominiert von wenigen großen Verlagen/Marken. Für häufig gesuchte Begriffe stehen die Chancen auf eine Platzierung unter den ersten Zehn bzw. in der „Schlagzeilen“-Box schlecht, wenn man nicht zu den bekannten Seiten im Netz gehört.

Bemisst man aktuell den Ertrag, den die Aufnahme in Google News erbringt, an der Zahl der zusätzlichen Besucher, so kann man sagen, dass sich der dazu nötige Aufwand nur noch selten lohnt. Um wahrgenommen werden, muss man es zumindest hin und wieder in die „Schlagzeilen“-Box auf der ersten Suchergebnisseite der Websuche schaffen, weil nur wenige Nutzer direkt in Google News suchen.