Es gibt wieder ein Google Doodle – heute zur Schauspiel-Ikone Romy Schneider.

Die Sissi-Darstellerin, die am 23. September 1938 das Licht der Welt erblickte, wäre heute 82 Jahre alt geworden.

Die in Österreich geborene Charakterdarstellerin wirkte in den 1950er bis in die 1980er Jahren in unzähligen Filmen mit.

„Die Spaziergängerin von Sans-Souci“ im Jahr 1982 war Romy Schneiders letzter Film. Mit nur 43 Jahren starb sie im gleichen Jahr an Herzversagen.