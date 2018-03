Gomez-Doppelpack bei VfB-Sieg im Südderby in Freiburg

Im Freitagsspiel des 27. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat im baden-württembergischen Südderby der VfB Stuttgart beim SC Freiburg dank eines Doppelpacks von Mario Gomez mit 2:1 gewonnen. Bereits nach vier Minuten brachte Gomez den VfB in Führung. In der 53. Minute gelang Freiburgs Petersen der Ausgleichstreffer. Gut zwanzig Minuten später erzielte Gomez den Siegtreffer für die Stuttgarter.

Mit dem Dreier reiten die Stuttgarter weiter auf der Erfolgswelle. Der Traditionsklub aus Württemberg hat nun bereits 37 Punkte auf dem Konto und steht vorerst auf Rang 8 der Tabelle. Die Breisgauer belegen aktuell den 14. Tabellenplatz mit 30 Punkten.

Am Samstag geht´s mit dem 27. Spieltag weiter. Fünf Spiele stehen auf dem Program. Am Sonntag finden die drei restlichen Begegnungen statt. Dabei kommt es am Sonntagabend zum Topspiel zwischen Vizemeister RB Leipzig und dem Titelverteidiger FC Bayern München. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr.