Golf: Wahnsinns-Hole-in-One von Rahm

Rund 20 Sekunden die Golfgeschichte schreiben: Golfprofi Jon Rahm mit spektakulärem Hole-in-One.

„Zweites Hole-in-One in zwei Tagen – Alles Gute zum Geburtstag!“, kommentierte der spanische Golfprofi an seinem 26. Ehrentag auf Twitter seinen Zauberschlag am 16. Loch beim US Masters in Augusta.

Dazu postete er auch ein Video beim Kurznachrichtendienst. Dabei sieht man, wie nach dem „Rahm-Schlag“ der Golfball dreimal das Wasser berührt, dann aufs Grün springt und anschließend ganz langsam ins Loch rollt.