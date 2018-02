Goldener Bär für „Touch Me Not“

Bei der 68. Berlinale wurde am Samstagabend der „Goldene Bär“ für den besten Film vergeben. Er geht an „Touch Me Not“ von der rumänischen Regisseurin Adina Pintilie (38). In dem Film geht es um Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität. Die vier deutschen Wettbewerbsfilme gingen beim Filmfestival leer aus.

Ana Brun (68) bekam für ihre Rolle in dem tragikomischen Drama „Die Erbinnen“ den Silbernen Bären als beste Darstellerin. Zum besten Schauspieler wurde der Franzose Anthony Bajon gekürt. Der 23-Jährige spielt in Cédric Kahns „Das Gebet“ einen Drogenabhängigen.