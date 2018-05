Goldene Palme für „Shoplifters“

Goldene Palme verliehen – japanisches Drama „Shoplifters“ räumt Hauptpreis ab

Das Familiendrama des japanischen Regisseur Hirokazu Kore-eda hat bei den Filmfestspielen in Cannes den Hauptpreis gewonnen. Der 55-jährige Filmemacher erzählt in dem Werk kritisch und zugleich charmant von einer Familie, die am Rande der Gesellschaft lebt. Ein moderner Klassiker, der in herzerwärmender Form in den sozialen Realismus eintaucht.

Die zweitwichtigste Auszeichnung bei den Filmfestspielen von Cannes, der Große Preis der Jury, ging in diesem Jahr an den US-amerikanischen Filmregisseur Spike Lee für seine Kriminal-Satire „BlacKkKlansman“ die während der Zeit der Bürgerrechtsbewegung Anfang der 1970er Jahre spielt.