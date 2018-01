Golden Globes: Auszeichnung für Fatih Akins „Aus dem Nichts“

Bei der 75. Golden Globe-Verleihung in Hollywood wurde das deutsche NSU-Drama „Aus dem Nichts“ von Regisseur Fatih Akin als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. Der an die NSU-Morde angelehnte Rache-Thriller mit Schauspielerin Diane Kruger in der Hauptrolle ist auch im Rennen um eine Oscar-Nominierung.

Der Independent-Film „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ unter der Regie des Iren Martin McDonagh hat den Golden Globe als bestes Filmdrama abgeräumt. In der Kategorie beste Filmkomödie siegte „Lady Bird“ von Regisseurin Greta Gerwig.

Der Brite Gary Oldman konnte sich über eine Auszeichnung als bester Schauspieler freuen. Die amerikanische Schauspielerin Frances McDormand ist mit dem Golden Globe als beste Schauspielerin Filmdrama ausgezeichnet worden.

Guillermo del Toro hat den Regie-Globe für das Fantasymärchen „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“ gewonnen. „Handmaid’s Tale“ und „Big Little Lies“ wurden als beste Drama- bzw. Mini-Serie ausgezeichnet.