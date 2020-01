Golden Globes 2020 verliehen

Bei der Golden-Globe-Gala im kalifornischen Beverly Hills wurden am Sonntag die Trophäen 2020 verteilt. Bei der 77. Preis-Verleihung ist der Kriegsfilm „1917“ des britischen Regisseur Sam Mendes als bestes Drama ausgezeichnet worden. Der Preis in der Komödien-Sparte ging an den Film „Once Upon a Time in Hollywood“ von Regisseur Quentin Tarantino.

Die Auszeichnungen für die besten Hauptdarsteller in der Kategorie „Drama“ bekamen Joaquin Phoenix (für „Joker“) und Renee Zellweger („Judy“). In der Kategorie „Musical/Komödie“ wurden Taron Egerton („Rocketman“) und Awkwafina („The Farewell“) gekürt.

Der südkoreanische Film „Parasite“ erhielt die Auszeichnung als „Bester fremdsprachiger Film“. Die Golden Globes gelten nach den Oscars als die wichtigsten US-Filmpreise.