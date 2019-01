Golden Globe-Gala in Los Angeles

Bei der Verleihung der Golden Globes am Sonntag in der US-Metropole Los Angeles wurde die US-Schauspielerin Glenn Close („The Wife“) als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Rami Malek wurde bei der 76. Verleihung der Golden Globe Awards für seine Rolle im Film „Bohemian Rhapsody“ als bester Hauptdarsteller geehrt. Der Film über den früheren Queen-Frontmann Freddie Mercury wurde bei der Gala zugleich als bestes Filmdrama ausgzeichnet.

Bei den Serien gewannen „The Americans“ (Drama), „The Kominsky Method“ (Komödie/Musical) sowie „American Crime Story“ (Beste Miniserie oder Fernsehfilm) die Hauptkategorien. Der Preis in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ ging an „Roma“ von Alfonso Cuarón.

Als Hauptdarsteller/-in wurden in der Sparte Komödie/Musical auch Christian Bale („Vice“) und Olivia Colman („The Favourite“) geehrt. Die US-Schauspielerin Regina King erhielt die Trophäe für ihre Nebenrolle in dem Film „If Beale Street Could Talk“. Popstar Lady Gaga erhielt gemeinsam mit weiteren Künstlern für den besten Filmsong eine Auszeichnung. Alle Preisträger 2019 finden Sie auf der Webseite der Golden Globe Awards.

Daniel Brühl, der im Bereich „Bester Hauptdarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm“ für seine Rolle in „The Alienist – Die Einkreisung“ nominiert war, ging wie „Werk ohne Autor“ von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck leer aus. Die Golden Globes gelten nach den Academy Awards und den Emmys als jeweils zweitbedeutendste Auszeichnung in den Bereichen Film und Serie.