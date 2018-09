GNTM 2019: Casting-Tour macht auch Halt in München

Deutschlands schönste Show lädt seit Anfang September 2018 junge Modelanwärterinnen zum Casting für die 14. Staffel von „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ ein. In neun Metropolen haben junge Frauen die Chance, ihre Modelqualitäten für die neue „GNTM“-Staffel unter Beweis zu stellen.

„Die Anforderungen für Models haben sich etwas verändert. Vielfältigkeit kommt an. Ich freue mich auf zahlreiche, individuelle Persönlichkeiten bei GNTM 2019“, sagte Heidi Klum. Die noch verbleibenden Tourdaten im Überblick: