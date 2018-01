GNTM 2018 startet Anfang Februar

Die Show geht schon in die 13. Staffel: Am 8. Februar 2018 startet der Münchner Privatsender ProSieben einen neuen Durchgang seines Dauerbrenners «Germany’s next Topmodel» (GNTM). Topmodel Heidi Klum (44) lädt dieses Mal ihre 50 Kandidatinnen, die sich auf den Laufstegen der Welt bewähren sollen, in die Karibik ein, wie ProSieben am Dienstag mitteilte.

Als Juroren mit im Boot sind erneut Thomas Hayo und Michael Michalsky. Die Gewinnerin der Show erscheint unter anderem auf dem Titel des Modemagazins «Harper’s Bazaar», bekommt ein Auto, einen Model-Vertrag sowie 100 000 Euro.