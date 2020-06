Zum Auftakt des 30. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach beim SC Freiburg verloren. Die Fohlen unterlagen im Breisgau am Freitagabend mit 0:1. Petersen erzielte noch gut einer Stunde aus Sicht von Freiburg das Tor des Tages.

Am Samstag stehen fünf Begegnungen auf dem Programm. Leipzig empfängt Paderborn, Leverkusen die Bayern, der BVB die Hertha. Mainz ist Gast in Frankfurt und Hoffenheim muss in Düsseldorf antreten.