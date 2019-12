Gladbach nicht mehr Tabellenführer

Der VfL Wolfsburg hat am 15. Spieltag der Fußball Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Die Wölfe siegten gegen die Fohlen dank eines späten Treffers mit 2:1.

Durch die Niederlage mussten die Gladbacher die Tabellenführung in Deutschlands Fußball-Oberhaus nach acht Spieltagen an RB Leipzig abgeben. Die Rasenballer aus Sachsen sind nun mit 33 Punkten die Nummer eins in Liga 1.

Gladbach rutscht auf Rang zwei ab und verharrt bei 31 Punkten. Tabellendritter ist Borussia Dortmund mit 29 Punkten.