Gladbach ballert sich an Tabellenspitze

„Spitzenreiter, Spitzenreiter!“ – Borussia Mönchengladbach hat nach dem siebten Spieltag in der Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze übernommen. Die Fohlen siegten vor heimischer Kulisse am Sonntagnachmittag gegen den FC Augsburg souverän mit 5:1 und stehen damit auf Platz 1 in Liga eins.

Zakaria, Plea, Embolo und Herrmann mit einem Doppelpack erzielten die Tore für den neuen Erstliga-Spitzenreiter. Niederlechner gelang der Ehrentreffer für die Augsburger.

Gladbach steht nun an der Tabellenspitze mit 16 Punkten. Dahinter folgen München, Leipzig, Freiburg, Schalke und Leverkusen mit je 14 Zählern.