Giuliana Farfalla nicht mehr im Dschungelcamp

Transgender-Model Giuliana Farfalla hat freiwillig am sechsten Tag das Dschungelcamp 2018 verlassen. Für die meisten ihrer elf Mitcamper kommt Giulianas Verkündung völlig überraschend: „Ich bin nicht gut in sowas, deshalb halte ich es kurz. Ich gehe nach Hause!“. Die anderen Stars wollen natürlich den Grund wissen, doch so eine richtige Erklärung liefert Giuliana nicht: „Ich habe gemerkt ich kann nicht mehr. Akzeptiert es bitte“, sagte das 21-jährige Camp-Küken. Und dann ruft sie: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Was sonst noch passierte: Am 6. Tag musste Mitcamper Matthias Mangiapane erneut eine Dschungelprüfung absolvieren. Sechs Sterne holte er und kann sich bereits auf die nächste Dschungelprüfung freuen. Die Zuschauer der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wählten den bereits erprobten Matthias Mangiapane diesmal gemeinsam mit Daniele Negroni in die siebte Dschungelprüfung. Zusammen müssen die Beiden nun Sterne für das 11-köpfige Team erspielen.