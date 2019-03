Die Musikwelt trauert um einen großen Gitarristen: Der US-amerikanische Musiker Dick Dale ist tot. Laut Medienberichten ist der König der Surfmusik bereits am vergangenen Samstag gestorben. Der „King of the Surf Guitar“ wurde 81 Jahre alt.

Berühmt wurde Dick Dale Anfang der 1960er Jahre durch Instrumental-Hits wie „Let’s Go Trippin“ und „Misirlou„. Letzterer Titel des Gitarristen dürfte vielen aus dem Kult-Streifen „Pulp Fiction“ von Quentin Tarantino bekannt sein.