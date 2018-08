Gina Lückenkemper sprintet zu Silber

Gina Lückenkemper gewinnt bei der Leichtathletik-EM in Berlin Silber über 100 Meter. Die 21-jährige Sprinterin aus Leverkusen kam im Finale in 10,98 Sekunden als Zweite ins Ziel. Die Leichtathletin musste sich nur der Britin Dina Asher-Smith (10,85 Sekunden) geschlagen geben. Dritte wurde die Niederländerin Dafne Schippers in 10,99 Sekunden.

Eine weitere Medaille für das deutsche Team gab es beim Kugelstoßen. David Storl holte bei diesem Wettbewerb mit 21,41 Meter Bronze. Der Pole Michal Haratyk holte Gold (21,72 Meter), vor seinem Landsmann Konrad Bukowiecki (21,66 Meter).