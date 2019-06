Gilmour-Gitarren bringen 21,49 Mio. Dollar

David Gilmour, die Stimme und Gitarre von „Pink Floyd“, hat bei einer Auktion beim Auktionshaus Christie´s in New York mehr als 120 Instrumente aus seiner Sammlung versteigert. Der Erlös dient einem guten Zweck und geht an die Klimschutzgruppe ClientEarth.

Die mit Spannung erwartete Versteigerung brachte am Ende für 126 Gitarren einen Gesamterlös von 21.490.750 US-Dollar. Gut zweitausend Bieter aus mehr als 60 Ländern machten bei der Versteigerung mit.

Am meisten wurde bei der Auktion für eine Black Fender Stratocaster von 1969 geboten. Die „The Black Strat“ ging für 3,9 Millionen Dollar an einen neuen Eigentümer.

Weitere „Gitarren-Schnäppchen“ waren Gilmours akustische Martin D-35 (1.095.000 US-Dollar) oder der 1954er White Fender Stratocaster #0001, der für mehrere Aufnahmen verwendet wurde – darunter Another Brick in the Wall (1.815.000 Dollar).