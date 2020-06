Gewinn in Autoindustrie bricht massiv ein

Die Coronakrise setzt der Autoindustrie schwer zu. Der Gesamtgewinn im ersten Quartal 2020 der 17 größten Autokonzerne der Welt schrumpfte um 58 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit 2009.

Das zeigen Ergebnisse einer Analyse der Finanzkennzahlen der 17 größten Autokonzerne der Welt, die die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) quartalsweise erstellt.

Der Umsatz dieser Autokonzerne ging in den ersten drei Monaten des Jahres um neun Prozent zurück. Die Zahl der verkauften Neuwagen sank sogar um 21 Prozent.

China: Absatz-Entwicklung macht Hoffnung

Die stärksten Einbußen wurden im ersten Quartal in China registriert: Dort brach der Pkw-Absatz um 38 Prozent ein. In Westeuropa schrumpften die Verkäufe um 28 Prozent, in den USA um 15 Prozent.

Die bisher vorliegenden Zahlen zum laufenden zweiten Quartal zeigen aber, dass sich die Situation in China erstaunlich rasch normalisiert hat: Im April lag der Absatz nur noch leicht unter dem Vorjahresniveau, im Mai sogar darüber.

Gerade die deutschen Autokonzerne dürften von der Markterholung in China profitieren: Mehr als jedes dritte Fahrzeug aus der Produktion der deutschen Autokonzerne wurde im vergangenen Jahr in China verkauft.