Gewerbeimmobilien Boom in Deutschland

Bundesweit 2018 gut 61,5 Milliarden Euro in Gewerbeimmobilien investiert: In Deutschland hat der Verkauf von Gewerbeimmobilien wie Büros, Läden, Hotels und Logistik-Immobilien im vergangenen Jahr so viel eingebracht wie nie zuvor. „Nach drei sehr guten Jahren mit jeweils deutlich über 50 Mrd. € Transaktionsvolumen wurde 2018 erwartungsgemäß erstmals die 60-Mrd.-€-Schwelle durchbrochen und ein neues Allzeithoch aufgestellt“, sagt Piotr Bienkowski, CEO des Immobilienunternehmens BNP Paribas Real Estate Deutschland.

Das gute Ergebnis aus dem Vorjahr sei damit noch einmal um 6 Prozent übertroffen worden, so der Immobilienberater weiter. Vor allem Einzeldeals hätten zu dem sehr guten Ergebnis beigetragen, Paketveräufe waren hingegen rückäufig, heißt es weiter. Büro-Investments seien mit fast der Hälfte erneut die beliebeste Assetklasse bei der Investition in Gewerbeimmobilien gewesen.