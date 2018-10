Gesundheitsschädlicher Spielschleim

Die Stiftung Warentest warnt vor gesundheitsschädlichem Spielschleim: Kinder lieben den glibbrigen Spielspaß mit Slimes. Doch fünf von der Stiftung getestete Schleime setzen zu viel Borsäure frei. Borsäure ist in größerer Konzentration gesundheitsschädlich, die Produkte hätten so nicht verkauft werden dürfen, teilte die Stiftung mit.

Gelangt zu viel Bor in den Körper, kann es akut etwa Irritationen, Durchfall, Erbrechen und Krämpfe hervorrufen. In Tierversuchen beeinträchtigte Borsäure die Fruchtbarkeit und die Embryonalentwicklung. Flüssiges oder haftendes Spielzeug darf daher nicht mehr als 300 Milligramm Bor pro Kilogramm freisetzen. Diesen Grenzwert reißen alle fünf exemplarisch getesteten Schleime deutlich, so die Stiftung.

Der vollständige Test inklusive einem Rezept zum Selbermachen von borfreiem Schleim findet sich in der November-Ausgabe der Zeitschrift test und ist online abrufbar.