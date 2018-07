Gesundheitsreport: Jeder Zweite hört früher auf

Wie der aktuelle Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt, scheidet mehr als jeder zweite Erwerbstätige vor dem offiziellen Renteneintrittsalter aus dem Arbeitsleben aus.

Darunter jeder Siebte (13,5 Prozent) aufgrund von Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Schwerbehinderung. Ein weiteres Drittel der früher aus dem Job ausgeschiedenen Berufstätigen nimmt deutliche finanzielle Einbußen in Kauf, um früher in Rente zu gehen.

Besonders betroffen von einer Frühverrentung sind Arbeitnehmer mit körperlich belastenden Berufen. So sei das Risiko, berufs- oder erwerbsunfähig zu werden, im Bau- und Holzgewerbe 1,8-mal höher als in der Vergleichsgruppe. Das gilt auch für Verkehrs- und Lagerarbeiter (1,6-mal höheres Risiko) sowie für die Beschäftigten aus der Metallbranche (fast 1,6-mal höheres Risiko).

„Das sind Zahlen, die uns zu denken geben sollten. Es nützt nichts, das Renteneintrittsalter immer weiter hochzuschrauben, wenn schon heute nicht einmal jeder Zweite so lange arbeitet. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen leistungsfähig bleiben und überhaupt bis zum Rentenbeginn arbeiten können“, sagte TK-Chef Jens Baas. „Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, muss ich das Signal senden, dass ich mich um meine Mitarbeiter kümmere – auch in gesundheitlicher Hinsicht“, so Baas weiter.