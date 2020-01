Gesundheitsnotstand wegen Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Coronavirus den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. WHO-Chef Tedros Ghebreyesus gab am Donnerstagabend eine entsprechende Erklärung ab.

Dabei bemühte er sich, die Erklärung des Notstandes nicht als Misstrauensvotum gegenüber China zu interpretieren. Es gebe mittlerweile fast 8.000 bestätigte Infektionen, davon 98 Fälle in 18 Ländern außerhalb von China.

In diesen Ländern gebe es jedoch keine Todesfälle. Stattdessen seien außerhalb Chinas acht Fälle bekannt, in denen sich Menschen infiziert hätten, ohne direkt in China gewesen zu sein. Dies sei in Deutschland, Japan, Vietnam und den USA vorgekommen.