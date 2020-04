Geschäfte öffnen wieder

Ab heute werden in Deutschland die ersten Maßnahmen im Kampf gegen Corona wieder gelockert. Nach gut einem Monat Stillstand dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von weniger als 800 Quadratmetern wieder öffnen. Ebenso Buchhandlungen, Autohäuser und Fahrradhändler.

Was im Detail geöffnet wird entscheiden die einzelnen Bundesländer. In einigen Ländern läuft auch der Schulbetrieb für einige Abschlussklassen wieder an. Die allgemeinen Kontaktbeschränkungen bleiben aber bestehen.

In der Öffentlichkeit gilt wie bisher ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Bürgerinnen und Bürgern. Aufhalten soll man sich in der Öffentlichkeit nur allein, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen, die im eigenen Haushalt leben.