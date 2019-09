Geschäfte im Handwerk laufen gut

Im zweiten Vierteljahr 2019 stieg der Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk in Deutschland gegenüber dem Vorjahres-Quartal 2018 um 3,3 %. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, war die Zahl der Beschäftigten im zulassungspflichtigen Handwerk Ende Juni 2019 um 0,2 % höher als Ende Juni 2018.

In allen sieben Gewerbe­gruppen des zulassungspflichtigen Handwerks wurden im 2. Quartal 2019 höhere Umsätze erwirtschaftet als im zweiten Quartal des vergangenen Jahres. Die größten Umsatzsteigerungen erzielte das Bauhauptgewerbe (plus 6,4 %). In den Handwerken für den gewerblichen Bedarf stiegen die Umsätze am geringsten (plus 0,4 %).

In fünf der sieben Gewerbegruppen waren Ende Juni 2019 mehr Personen beschäftigt als Ende Juni 2018. Im Gesundheitsgewerbe nahm die Beschäftigung mit plus 1,1 % am stärksten zu. Demgegenüber nahm die Zahl der Beschäftigten im Lebensmittelgewerbe (minus 2,0 %) und in den Handwerken für den privaten Bedarf (minus 2,3 %) ab.