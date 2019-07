Georg-Büchner-Preis für Bärfuss

Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss erhält in diesem Jahr den mit 50.000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis. Der Preis soll am 2. November 2019 in Darmstadt verliehen werden, teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag mit.

„Mit hoher Stilsicherheit und formalem Variationsreichtum erkunden seine Dramen und Romane stets neu und anders existentielle Grundsituationen des modernen Lebens“, so die Jury zur Begründung. Diese Qualitäten prägten auch seine Essays, „in denen er die heutige Welt mit furchtlos prüfendem, verwundertem und anerkennendem Blick begleitet“.

Der Georg-Büchner-Preis gilt als der renommierteste Literaturpreis im deutschen Sprachraum.