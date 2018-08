Genua: Notstand und Soforthilfen

Nach dem Brückenunglück in Genua hat die italienische Regierung für die Stadt den Notstand verhängt um schneller helfen zu können. Außerdem werden fünf Millionen Euro Nothilfe sofort freigegeben.

In den Trümmern der Autobahnbrücke wird von Rettungskräften weiterhin nach Verschütteten und Überlebenden gesucht. Wie viele Menschen noch vermisst werden ist unklar.

Bislang wurden 39 Tote bestätigt. An diesem Samstag soll es für die Opfer ein Begräbnis geben. Italien will an diesem Tag Staatstrauer anordnen.