Generation 65+: Hälfte im Web unterwegs

Die Hälfte der Generation 65 plus surft im Internet.

Im ersten Vierteljahr 2017 waren in Deutschland 50 Prozent der Personen ab 65 Jahren im Internet unterwegs. Wie das Statistische Bundesamt zur Vorstellung des Statistischen Jahrbuchs 2018 mitteilte, ist der Anteil der Internetnutzerinnen und -nutzer in der Generation 65 plus kontinuierlich gestiegen (2007: 19 Prozent; 2012: 32 Prozent). 91 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer im Rentenalter sendeten und empfingen E-Mails – ähnlich häufig wie jüngere Internetsurfer.

Bei anderen Formen der digitalen Kommunikation hielten sie sich eher zurück: Nur 21 Prozent waren in sozialen Netzwerken aktiv. Die Informationssuche nach Waren und Dienstleistungen (86 Prozent) und die Nutzung von Dienstleistungen rund um die Reise (64 Prozent) standen bei den älteren Internetnutzerinnen und -nutzern hingegen höher im Kurs.