Geld abheben und einzahlen darf Geld kosten

Banken dürfen Entgelte für das Abheben und Einzahlen von Geld am Schalter grundsätzlich erheben. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Dienstag (Az.: XI ZR 768/17).

Banken dürften seit dem Inkrafttreten des auf EU-Richtlinienrecht beruhenden Zahlungsdiensterechts im Jahr 2009 „in ihren Preis- und Leistungsverzeichnissen dem Grunde nach Entgelte für Bareinzahlungen und Barauszahlungen auf oder von einem Girokonto am Bankschalter vorsehen“, hieß es zur Begründung.

Dies gelte, „ohne dass dem Kunden zugleich im Wege einer sogenannten Freipostenregelung eine bestimmte Anzahl von unentgeltlichen Barein- und Barauszahlungen eingeräumt sein“ müsse. Seine zur „früheren Rechtslage ergangene Rechtsprechung, nach der solche Freipostenregelungen erforderlich waren“, habe der Senat des BGH „angesichts dieser geänderten Rechtslage aufgegeben“, hieß es weiter. Im Rechtsverkehr mit Verbrauchern könne „aber die Entgelthöhe der richterlichen Inhaltskontrolle unterliegen“, so die Karlsruher Richter.

Der Kläger, die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, hatte gegen eine Sparkasse geklagt, es zu unterlassen, in ihrem Preis- und Leistungsverzeichnis für Bareinzahlungen und Barabhebungen am Bankschalter ein Entgelt vorzusehen. Die Sparkasse hatte je nach Kontomodell für die Auszahlung von Bargeld am Schalter ein Entgelt von einem oder zwei Euro verlangt. Bareinzahlungen sowie Barabhebungen am Geldautomaten, letztere täglich bis zu einem Betrag von 1.500 Euro, sind bei jedem Vertragsmodell im Grundpreis inklusive.