Die Coronavirus-Krise ist jetzt auch in der UEFA Champions League angekommen: Das Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund wird am Mittwoch wegen der Corona-Krise ein sogenanntes „Geisterspiel“.

Die Partie zwischen PSG und dem BVB werde ohne Zuschauer stattfinden. Das teilte die Polizei der französischen Hauptstadt am Montagmittag mit. Das Hinspiel in Dortmund hatten die Schwarz-Gelben mit 2:1 gewonnen.