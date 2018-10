Am Kölner Hauptbahnhof ist es am Montagnachmittag zu einer Geiselnahme gekommen. Man sei mit Einsatzkräften vor Ort und kläre die Situation, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Behörden riefen Passanten auf, den Bereich am Breslauer Platz zu meiden.

Die Polizei bat, keine Gerüchte und Spekulationen zu verbreiten. Es gebe derzeit keine Hinweise auf Schüsse. Zuvor hatte es entsprechende Medienberichte gegeben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.