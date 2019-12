Heute finden Gedenkfeiern für die Opfer der Tsunami-Katastrophe vor 15 Jahren in Südasien statt. Auch in Thailand und Sri Lanka gibt es am 26. Dezember Gedenkveranstaltungen.

Ein Seebeben löste im Dezember 2004 eine starke Flutwelle aus. Der Tsunami überrollte vor allem Küstenorte im Indischen Ozean.

Mehr als 230.000 Menschen kamen ums Leben, mehr als 100.000 wurden verletzt. Die meisten Todesopfer gab es in Indonesien. Viele haben damals ihre ganze Familie verloren.