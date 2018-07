In Miami Beach im US-Bundesstaat ist ein zwölfstöckiges Gebäude eingestürzt. Mindestens eine Person einer Abbruchfirma sei dabei schwer verletzt worden sein, teilte die Polizei mit. In Sekundenschnelle stürzte das Gebäude ein, schleuderte Trümmerteile hoch und hüllte die Umgebung in eine dicke Staubwolke.

Das zum Glück leerstehende Gebäude auf einem Sandgrundstück sollte für einen 19-stöckigen Neubau abgerissen werden. Angrenzende Gebäude wurden nicht beschädigt, teilten die Behörden mit. Wie es zu dem überraschenden Einsturz kommen konnte ist bislang unklar.