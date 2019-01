Garmisch: Platz zwei für Eisenbichler

Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat das Neujahrsspringen der 67. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen für sich entschieden. Markus Eisenbichler hat erneut mit starken Sprüngen das Podium erreicht und nur knapp den Sieg verpasst. Der 27-jährige DSV-Adler belegte nach Sprüngen auf 138 und 135 Metern wieder den zweiten Platz.

In der Gesamtwertung sieht nach zwei Springen nun alles nach einem Zweikampf zwischen Kobayashi und Eisenbichler aus. Der Japaner hat 548,9 Punkte auf dem Konto. Eisenbichler liegt auf Rang zwei mit nur 2,3 Punkten Rückstand.

Morgen ist Pause. Am Donnerstag (3. Januar) geht es dann in Innsbruck (Bergisel-Stadion) mit der Quali weiter. Am Freitag kommt es dann zum dritten Tourneespringen.