Gardena ruft Rasenmäher zurück

Im Sinne vorbeugender Verbrauchersicherheit ruft der Gartengerätehersteller Gardena zwei Rasenmäher zurück, bei denen es zu einem Kurzschluss kommen kann. Betroffen vom den freiwilligen Produktrückruf sind die Akku-Rasenmäher PowerMax Li-40/37 (Art. 5038) und Akku-Rasenmäher PowerMax Li-40/41 (Art. 5041), wie das Unternehmen mitteilte. In hauseigenen Tests zeigte sich laut dem Unternehmen „unter bestimmten Bedingungen bei der Anwendung und Lagerung ein Kurzschluss in der Gerätelektronik, der zu einer Feuergefahr führen kann.“

Die beiden Produkte wurden von Januar 2017 bis November 2018 in mehreren europäischen Ländern in Bau- und Heimwerkermärkten sowie Gartencentern und in Online-Shops verkauft. Wer so einen Rasenmäher besitzt, sollten ihn nicht mehr verwenden und den Akku entnehmen, hieß es. Betroffene sollen Kontakt mit Gardena aufnehmen, um die Rückführung des Rasenmähers zur Überarbeitung zu organisieren.

Die Rücksendung erfolgt kostenfrei mit Abholung über das für Gardena eingerichtete DHL Rücksendeportal. Der Akku ist zur Überarbeitung nicht notwendig und darf wegen Gefahrgutbestimmungen nicht mitgeschickt werden. Dieser sei von der technischen Störung in der Geräteelektronik nicht betroffen.