Gaffen und Spannen werden Straftat im StGB

Gaffen und Spannen künftig nach Strafgesetzbuch (StGB) strafbar – das Ablichten von Unfalltoten oder -verletzten (sog. „Gaffer-Fotos“) oder das heimliche Fotografieren beispielsweise unter Röcken oder des Dekolleté (sog. „Upskirting“) gilt künftig als Straftat. Das hat am Mittwoch das Bundeskabinett beschlossen und ein entsprechendes Gesetz zur Verbesserung des Persönlichkeitsschutzes bei Bildaufnahmen auf den Weg gebracht.

Gaffer Fotos und „Upskirting“ werden strafbar

Strafen für Gaffer Fotos von Verstorbenen Nach § 201a Abs. 1 Nr. 3 des Strafgesetzbuchs (StGB) soll künftig mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden, wer eine Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt. Upskirt Fotos von Genitalien, Gesäß, weiblichen Brust strafbar Nach § 201a Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuchs (StGB) soll künftig das Herstellen und das Übertragen einer Bildaufnahme von den Genitalien, dem Gesäß, der weiblichen Brust oder der diese Körperteile bedeckenden Unterbekleidung einer anderen Person strafbar sein, wenn diese (zum Beispiel durch die Kleidung oder ein Handtuch) gegen Anblick geschützt sind.

Mehr Persönlichkeitsschutz – Lücken werden geschlossen

„Verletzte Unfallopfer oder gar Tote aus reiner Sensationsgier zu fotografieren, ist widerlich und verstößt gegen die Grundregeln menschlichen Anstands … Überdies behindern Gaffer häufig die Rettungskräfte, die alles tun, um Leben zu retten. Das Fotografieren von Verstorbenen ist bislang nicht strafbar. Diese Lücke schließen wir jetzt“, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD).

„Einer Frau unter den Rock oder in den Ausschnitt zu fotografieren ist eine demütigende, durch nichts zu rechtfertigende Verletzung ihrer Intimsphäre. Häufig werden diese Fotos in Chatgruppen geteilt oder sogar kommerziell vertrieben. Solche Eingriffe in die Intimsphäre von Frauen stellen wir in Zukunft unter Strafe“, so die Justizministerin weiter.