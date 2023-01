Bei der Darts-WM in London hat Gabriel Clemens den Einzug ins Halbfinale geschafft. Der 39-jährige Saarländer setzte sich am Sonntagabend klar mit 5 zu 1 im Viertelfinale gegen den Waliser Gerwin Price durch. Gabriel Clemens, der „German Giant“ trifft nun in der Runde der letzten Vier am Montag auf den Briten Michael Smith.