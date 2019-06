Fußballfrauen-WM: DFB-Elf draußen

Die Halbfinalisten bei der Fußballfrauen-Weltmeisterschafts 2019 in Frankreich stehen fest – Deutschland ist allerdings draußen. Im Viertelfinale der Frauen-WM hat die DFB-Elf mit 1:2 gegen Schweden verloren und ist aus dem Turnier ausgeschieden.

In der 16. Minute erzielte Lina Magull das Führungstor für die deutschen Mädels. Sofia Jakobsson erzielte in der 22. Minute den Ausgleichstreffer für das schwedische Team. Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte (48. Minute) erzielte Stina Blackstenius den Siegtreffer für die Skandinavierinnen.

Damit zieht Schweden ins Halbfinale ein und trifft nun auf die Elf der Niederlande. Mit dem Sieg gegen Deutschland lösten die Schwedinnen zugleich das Olympia-Ticket.

Das erste Halbfinale bestreiten am kommenden Dienstagabend England und Titelverteidiger USA. Am Mittwochabend spielen dann die Niederlande gegen Schweden um den Final-Einzug. Beide Halbfinals finden in Lyon statt. Anpfiff jeweils um 21 Uhr.