Fußballer des RB Leipzig top

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat am 13. Spieltag die Top-Position in der Tabelle übernommen – zumindest vorübergehend. Die Sachsen siegten am Samstagnachmittag beim SC Paderborn mit 3:2 und belegen nun Platz eins.

Am Sonntag kann Gladbach im Heimspiel gegen Freiburg bei einem Sieg die Leipziger Fußballer von Rang eins wieder verdrängen.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: Hertha BSC unterlag zu Hause beim Klinsmann-Debüt der Elf von Borussia Dortmund mit 1:2. Hoffenheim und Düsseldorf trennten sich 1:1, ebenso wie Köln gegen den FC Augsburg.

Am Abend gastiert noch Bayer 04 Leverkusen beim FC Bayern München. Bereits am Freitagabend siegte Schalke gegen Union Berlin mit 2:1.