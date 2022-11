Fußball-WM in Katar beginnt

Es geht los: In Katar beginnt heute die Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist die erste WM in dem Wüstenstaat. Das WM-Eröffnungsspiel bestreiten in Gruppe A der Gastgeber Katar gegen die Kicker aus Ecuador. Anpfiff wird um 17 Uhr unserer Zeit sein.

Deutschland startet am kommenden Mittwoch

Die DFB-Auswahl steigt am Mittwoch ins Turniergeschehen ein. Im ersten Spiel treffen die „Flick-Jungs“ in Gruppe E auf Japan. Weitere Gruppengegner des DFB-Teams sind Costa Rica und Spanien.