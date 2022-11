Bei der Fußball-WM in Katar hat Titelverteidiger Frankreich einen klaren Auftaktsieg in Gruppe D gegen Australien gefeiert. Die Equipe Tricolore gewann am Dienstag mit 4 zu 1. Die Tore in der Partie erzielten 0:1 Goodwin (9.), 1:1 Rabiot (27.), 2:1 Giroud (32.), 3:1 Mbappé (68.), 4:1 Giroud (71.).