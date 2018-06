Fußball-WM: Das sind die Achtelfinalspiele 2018

Mit den Achtelfinalspielen ab dem 30. Juni 2018 beginnt die heiße Phase der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Der WM-Spielplan sieht vor, dass vom 30.06. bis 03.07.2018 jeweils zwei Partien ausgetragen werden. Für das WM-Achtelfinale qualifizierten sich die jeweils zwei besten Teams der acht Vorrunden-Gruppen – also insgesamt 16 Mannschaften. Gespielt wird in acht verschiedenen WM-Stadien in sieben Städten. Wer spielt gegen wen, wann und wo in der der ersten K.o.-Runde?

Das Achtelfinale im Überblick

Samstag, 30. Juni

Kasan: Frankreich – Argentinien (16 Uhr / ARD live)

Sotschi: Uruguay – Portugal (20 Uhr / ARD live)

Sonntag, 1. Juli

Moskau: Spanien – Russland (16 Uhr / ZDF live)

Nischni Nowgorod: Kroatien – Dänemark (20 Uhr / ZDF live)

Montag, 2. Juli

Samara: Brasilien – Mexiko (16 Uhr / ZDF live)

Rostow: Belgien – Japan (20 Uhr / ZDF live)

Dienstag, 3. Juli