Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird nun doch wie ursprünglich geplant mit nur 32 Mannschaften stattfinden. Damit ist zunächst eine Aufstockung auf 48 Teams zur Fußball-WM in Katar vom Tisch, teilte der Fußball-Weltverband FIFA mit.

Die geplante Infrastruktur in dem Wüstenstaat sei nicht für eine höhere Teilnehmerzahl ausgelegt und lasse sich auch in der kurzen Zeit nicht mehr anpassen. Damit wird die erste WM mit 48 Teams erst 2026 in den USA, Kanada und Mexiko über die Bühne gehen.