Fußball WM 2018: England steht im Halbfinale

England im WM-Rausch: Three Lions schicken Schweden bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nach Hause und stehen im Halbfinale.

Bei der Fußball-WM in Russland hat England im Viertelfinale gegen Schweden verdient mit 2:0 gewonnen. Harry Maguire und Dele Alli trafen in der 30. Minute bzw. 59. Minute für die Three Lions. Damit steht England zum dritten Mal bei einer WM in einem Halbfinale. Letztmals schafften die Engländer dieses Kunststück im Jahr 1990, als sie im Halbfinale dann gegen den späteren Weltmeister Deutschland ausgeschieden sind.

Den Gegner der Engländer ermitteln am Abend Russland und Kroatien in Sotschi. Frankreich und Belgien haben bereits das Halbfinal-Ticket gesichert. Beide Halbfinalspiele werden Mitte kommender Woche gespielt.