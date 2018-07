Fußball-WM 2018: Heute letzte 1/8-Finalspiele

Am heutigen Dienstag, den 03.07.2018, werden bei der Fußball-WM 2018 in Russland die letzten Vierteltickets vergeben. In den beiden letzten Achtelfinalspielen treffen Schweden und die Schweiz sowie Kolumbien und England aufeinander.

Das Spiel der Skandinavier gegen die Eidgenossen wird um 16 Uhr in St. Petersburg angepfiffen. Die Cafeteros und England spielen dann um 20 Uhr in Moskau um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Beide Partien werden live in der ARD übertragen.

Frankreich, Uruguay, Gastgeber Russland, Kroatien, Brasilien und Belgien haben bereits das Viertelfinal-Ticket in der Tasche. Am Freitag und Samstag geht es dann um den Halbfinaleinzug.