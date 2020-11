Diego Maradona gestorben

Schock-Nachricht für die Fußball-Fans rund um die Welt: Die Fußball-Legende Diego Maradona ist tot. Einer der größten Fußballer aller Zeiten wurde 60 Jahre alt.

Argentiniens Fußballverband Asociación del Fútbol Argentino (AFA) schreibt via Kurznachrichtendienst Twitter:

„Der argentinische Fußballverband drückt … seine tiefste Trauer über den Tod unserer Legende Diego Armando Maradona aus. Du wirst immer in unseren Herzen sein“, heißt es in dem Post weiter.

Laut zahlreicher Medienberichten ist Argentiniens Fußball-Idol in seinem Haus in Tigre in Folge eines Herzstillstands gestorben. Der Weltmeister von 1986 feierte noch vor gut drei Wochen seinen 60. Geburtstag.