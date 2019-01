Fußball: Schalke holt in Berlin remis

Schalke spielt Remis in Berlin: Zum Auftakt des 19. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Schalke bei Hertha mit 2:2 unentschieden gespielt. Yevhen Konoplyanka hatte die Königsblauen in der 17. Minute in Führung gebracht, Marko Grujic in der 39. ausgeglichen. In diesem Takt ging es weiter, Mark Uth traf in der 44. Minute erneut für Schalke, Vedad Ibisevic brachte zwei Minuten später wieder den Ausgleich.

Doch dabei blieb es dann, die zweite Halbzeit blieb torlos, wenn auch mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Schalke war insgesamt die stärkere Mannschaft und muss sich darüber ärgern, nicht mehr Punkte aus der Hauptstadt entführt zu haben.