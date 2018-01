Fussball: Mainz holt Nigel de Jong

Der FSV Mainz 05 hat den Niederländer Nigel de Jong verpflichtet. Der frühere holländische Nationalspieler hat beim Bundesligisten einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterzeichnet, wie die Mainzer am Freitag auf ihrer Webseite mitteilten. Zuletzt war der 33-Jährige für den türkischen Spitzenclub Galatasaray Istanbul im Einsatz.

de Jong schnürte 81 Mal die Fußballschuhe für die Elftal. Der Mittelfeldspieler kickte bereits schon in der Bundesliga. Drei Jahre spielte er für den Hamburger SV und absolvierte in dieser Zeit 66 Bundesligaspiele. Anschließende Stationen in seiner Karriere waren unter anderem die Top-Klubs ManCity und der AC Mailand.