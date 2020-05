Fußball: Heute Neustart der 1. und 2. Liga

Nach rund zwei Monaten Corona-Zwangspause rollt ab heute wieder in der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga der Ball.

Von heute an wird die Saison mit dem 26. Spieltag fortgesetzt. Zuschauer sind bei den Spielen nicht erlaubt, es gibt nur sogenannte Geisterspiele. Das sind die Ansetzungen für den 26. Spieltag in Liga 1:

Am Samstag, 16. Mai, 15.30 Uhr spielen Borussia Dortmund – Schalke 04, RB Leipzig – SC Freiburg, TSG Hoffenheim – Hertha BSC Berlin, Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn und der FC Augsburg – VfL Wolfsburg.

Am Samstagabend (18.30 Uhr) treffen Frankfurt und Mönchengladbach aufeinander. Am Sonntag (17. Mai, 15.30 Uhr) finden zwei Spiele: Köln – FSV Mainz 05 und Union Berlin – Bayern München. Am Montag 18. Mai, 20.30 Uhr spielen dann noch Werder Bremen – Bayer Leverkusen.

Geisterspiele live im Free-TV

Fußballfans können bei der Fortsetzung der Bundesliga und der 2. Liga die Geisterspiele an den ersten zwei Wochenenden live im Free-TV verfolgen.

Der Pay-TV-Sender Sky teilte mit, dass die Original Sky Konferenz am Bundesliga-Samstag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag an den kommenden beiden Spieltagen live und für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD zu sehen sein wird.